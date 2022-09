Maricel ginawang ‘katatawanan’ ng komedyante

Kakaiba talaga ang power ng Unkabogable star Vice Ganda dahil nagawa niyang paglaruan ang Diamond star Maricel Soriano. Imagine, ginawa niyang katatawanan ang iconic star ng Philippine showbiz.

Maraming takot na paglaruan si Maricel, dahil baka tarayan sila nito, na kilala ngang “Taray Queen” din. Pero, nagawa siyang pasunurin ni Vice, ha!

Parang maamong tupa na sunud-sunuran si Maricel kay Vice sa latest YouTube vlog ng komedyante, ang “Unkabogable Challenge with Miss Maricel Soriano”.

Sa nasabing challenge, pinagawa ni Vice ang mga sikat na dialogue sa pelikula nina Nora Aunor sa “Himala” at ni Vilma Santos sa “Anak”.

Ppinagawa rin ni Vice ang isang eksena sa “Girl, Boy, Bakla, Tomboy”, na kung saan ay sineduce-scene niya si Ejay Falcon, na sinubuan siya ng barbeque.

Ang huli ay ang eksena ni Dolphy sa isang pelikula na nalasing sa kakainom ng alak habang kinukunan ang commercial ad.

Walang inurungan si Maricel sa lahat ng challenge at hindi man lang nagreklamo sa mga pinagawa sa kanya, kahit nasira ang poise nito.

Kahit may mga punchline at okray moment sa kanya si Maricel hindi nagawang umalma ng Diamond Star.

Parang namatanda o namaligno nga si Maricel na kalmang-kalma lang na animo’y batang paslit lang hindi nagawang tumalak.

Maiintindihan naman ang sitwasyon kina Maricel at Vice. Bukod sa nagsama sila sa pelikula, mag-ina ang turingan nila.

Proud na proud si Vice sa ginawa niya kay Maricel, na totoo namang siya lang ang nakagawa nito sa Diamond Star.

Boses ni Arnel Pineda nilait

Hindi na tinantanan ng mga basher, at panghahamak si Arnel Pineda, dahil sa lead vocalist niya ng American rock band na “Journey”.

Ang latest na panlalait sa Pinoy pride ay ang komento ng fan, na hindi na niya pinangalanan, na nagsabing hindi raw siya marunong kumanta.

Binahagi ni Arnel via tweet ang naramdaman niya sa panlalait ng kung sino, kasunod nang pagpamukha nito sa lahat ng basher, na tatlong dekada na siyang singer.

“Some #bigotpeeps are saying, I can’t sing, and so far, I’m still doing it after 39 years…so go figure!” sabi ni Arnel.

Hindi pinagyabang ni Arnel ang galing niyang mag-perform, ang naging kontribusyon niya sa nasabing banda at ang husay-taas ng kanyang boses.

Sa halip, nagpakumbaba siyang nagkomento at sinabi sa tweet na para sa pamilya ang trabahong ginagawa nya.

“Wasn’t trying to be the best…just me trying to put honest food on my family’s table,” dugtong na tweet pa ni Arnel.

Dahil dito itinaas naman ng kanyang mga fan ang bangko ni Arnel.

“Arnel, you are one of the greats!” sabi ng mga fan.

Pauleen nilantad maputing singit

Mapapa-‘sana all’ na lang ang maraming mommy sa mga larawan ni Pauleen Luna sa Instagram, kasama ang only child nila ni Vic Sotto na si Tali.

Sa ilang mga shot na pinoste ni Pauleen sa IG, pawang wacky photo nila ng anak na naka-swimsuit (twinning ang mag-ina). Maliban sa kaseksihan ni Pauleen, nalantad din ang kanyang singit sa lahat mga shot na nakabukaka siya.

Hindi lahat ng mga nanay ay nabiyaan ng maputi, pantay na kulay na singit, o walang tsismis sa balat.

Sa itsura ng singit ni Pauleen, para pa rin itong dalaga at never nagkaroon ng kati-kati sa balat.

Anyway, aliw na aliw ang mga netizen sa larawan ng mag-ina na nagpapakita ng kanilang kakulitan. Pampa-good vibes nga raw ang mga larawan nina Pauleen at Tali.