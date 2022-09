‘Lumipad pa-Thailand’ Andrea Brillantes pinaiyak ni Ricci Rivero

Ang sweet talaga ng magdyowang Andrea Brillantes, Ricci Rivero. Para nga silang hindi magpahiwalay na dalawa, na kapag magkalayo na, tila gumuguho na ang mundo, lalo na sa part ni Andrea.

Anyway, nag-post nga sa IG story si Ricci na palipad siya pa-Thailand. At may background pang ‘Leaving on a Jet plane’ ang IG story niya, at mukhang wala nga siyang kasama.

Sa Instagram story naman ni Andrea, makikita ang videocall nila ni Ricci. Na sa simula ay tawanan nang tawanan.

Pero, sa mga kasunod na ‘reel’ ay naiiyak na ito. Nagpupunas na ng luha si Andrea, na tila sabik na sabik na agad sa kanyang dyowa, na kaaalis pa lang, ha!

Pero, may eksena rin na habang umiiyak ay tumatawa nga ito.

Kaloka lang si Blythe na may IG story rin siya na ang location ay Phuket, Thailand. Na nilagyan niya ng mga caption na…

“Letters from my Sissy, Beshie and Jowa.”

“Para I can see them first thing in the morning and before I go to sleep.”

Yes, mga sulat nga mula sa mga nabanggit niya ang naka-post na `yon sa wall ng kanyang room.

Sa kasunod na IG story niya ay may caption naman siya na, “He brought our teddy bear!” habang pinakikita nga ang photo ni Ricci na may bitbit na stuffed toy.

“Safe flight bebe! I love you!” chika pa ni Andrea.

At ‘yun nga, may post din siya na habang tumatawa si Ricci, nagpupunas naman ng luha si Andrea.

“Forda cri (for the cry)!” sey niya.

Well, sana all ganiyan lang kasaya, na palaging may kilig, drama, at walang problema, di ba?

Bongga!

Bea, JulieVer, Dong haharanahin mga Pinoy sa US

Sa September 24, 25 ay magbabalik sa U.S. concert scene ang GMA Pinoy TV para sa pinakamalaking selebrasyon ng ika-17 anibersaryo nito!

Magsasama-sama sa “Together Again: A GMA Pinoy TV @ 17 Concert” ang naglalakihang mga Kapuso star na sina Bea Alonzo, Ai-Ai delas Alas, Lani Misalucha, Julie Anne San Jose, Rayver Cruz, Dingdong Dantes.

Gaganapin ang 2-night concert sa Pechanga Theater, Pechanga Resort Casino sa Temecula, California, USA.

Binahagi ni Bea kung gaano siya ka-excited para sa kanyang unang concert abroad bilang Kapuso.

“I will be on the GMA Pinoy TV stage for the first time with my fellow Kapuso stars, and excited ako kasi I want to give the Pinoys abroad the entertainment and the joy that they so deserve dahil ang dami nating pinagdaanan this past year.”

“I am overjoyed because GMA Pinoy TV is going to have a concert once again here in the US,” sabi ni Lani na kasalukuyang nasa Amerika.

Handang-handa naman si Julie Anne na muling ipakita ang kanyang limitless talent sa mga kababayan sa US.

“We’re very excited to show to everyone kung ano ‘yung mga inihinanda naming prod numbers. It’s also a great opportunity for all of us kasi makikita namin ulit ‘yung mga Kapuso natin abroad after a very long time.”

“Sobrang excited kasi ang tagal na nga na panahon after New York, ilang years ago ‘yun, so excited na kami makita ‘yung mga Kapuso namin d’yan sa Amerika,” dagdag naman ni Rayver.

At siyempre, looking forward din si Dingdong na makasama muli ang mga Kapuso abroad dahil 2018 pa noong huli siyang bumyahe sa US kasama ang GMA Pinoy TV.

“Ang saya kasi iba talaga ‘yung pakiramdam na makita mo at makausap mo sila nang harapan. Iba rin kasi kapag online.”

Sa direksyon ni Mark Reyes, ang “Together Again: A GMA Pinoy TV @ 17 Concert” ay inihahandog ng Pechanga Resort Casino sa pakikipagtulungan sa GMA Pinoy TV, Starmedia Entertainment, at GMA Synergy. Kasama rin dito ang GMA Regional TV, GMA Entertainment Group, GMA Life TV, GMA News TV, at Tancinco Law P.C.