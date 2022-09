Loisa, Ronnie nagtampisaw sa ligaya

Nagpagawa na ba ng ‘lovenest’ sina Loisa Andalio, Ronnie Alonte, kahit hindi pa sila kasal?

Sa Instagram ni Loisa ay pinakita niya sa isang fast forward mode ang construction ng ilang bahagi ng bahay, partikular na ang pagpapagawa ng swimming pool.

Makikitang nasa video si Ronnie sa umpisa pa lang ng video, hanggang sa matapos ang pagpapagawa at masisilip na naliligo ang magkasintahan sa swimming pool.

Kahit sinabi ni Loisa na, “happiness is all about making your own waves”, na tumutukoy sa pagpapagawa nito ng sariling swimming pool, walang ibang miyembro ng pamilya ang nahagip sa kamera para masabing katuwang ng aktres ang kanyang mga mahal sa buhay, bukod kay Ronnie.

Well, kung hindi man ito bahay ng magkasintahan in preparation sa kanilang pagpapakasal, hinahangaan at binabati si Loisa ng mga netizen at kaibigan sa showbiz sa pagpupundar nito ng sariling bahay.

Asahang mas madalas na magtatampisaw sa romansa at lambingan ang magkasintahan sa bagong swimming pool. (Rose Garcia)