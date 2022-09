Jean, Michelle agawan kay Leandro

Biglang naging leading man sa teleserye na Nakarehas Na Puso ang dating sexy actor na si Leandro Baldemor at pag-aagawan pa siya nina Jean Garcia at Michelle Aldana.

Pinaghandaan nga raw ni Leandro ang role niya at panay biro sa kanya ng dalawang leading lady niya na panay diet at workout nito sa kanilang lock-in taping.

Biro ni Leandro, may nabudol daw siya sa production kaya ginawa siyang leading man.



“May nabudol yata tayo kaya ginawa akong leading man nina Jean at Michelle. Nagpapasalamat ako sa GMA kasi malaking role ito na pinagkatiwala nila sa akin. Since 2010, gumawa na ako ng teleserye with GMA at lahat ay supporting roles. Masaya na ako sa gano’n, eh. Pero noong sabihing ako ang leading man dito, sabi ko, ‘Teka, iba ito. May nabudol din tayo!'” sabay tawa pa niya.

Nagpapasalamat din ang aktor kina Jean at Michelle dahil napagaan daw ng mga ito ang kanyang pagsabak sa mga drama scenes nila.

“Ngayon ko lang kasi sila nakatrabaho. Noon kasi napapanood ko lang sila sa mga pelikula. Kinabahan din ako kasi ang galing nilang umarte pareho, pero malaki ang tulong nila para mapaganda ko ang performance ko sa mga eksena namin,” diin pa ni Leandro.

Kahit nga raw may sariling wood carving business sa Paete, Laguna si Leandro, hinding-hindi raw niya iiwan ang showbiz dahil sobra raw niyang minahal ang propesyon na ito simula noong ma-discover siya ng Seiko Films noong 1998.



Ordinaryong college student lang daw siya noon nang may lumapit sa kanya para gawin siyang artista. Pagkaraan ng sampung araw ay nagsu-shooting na raw siya para sa unang pelikula niya na Patikim Ng Pinya kasama si Rosanna Roces.

Ang iba pang sexy films na ginawa ni Leandro ay Sariwa, Tukso Layuan Mo Ako, Pisil, Pedrong Palad, Katawan, Burlesk Queen Ngayon, Ikapitong Gloria, Virgin Wife, Eskandalo, Huwag Kang Kikibo, Bedtime Stories, Ligaya Pantasya Ng Bayan at Balat Sibuyas.

Noong hindi na uso ang paggawa ng sexy films, naging entertainer sa Japan si Leandro ng ilang taon. Noong bumalik siya sa Pilipinas, sinubukan niyang pasukin ang politics sa pagtakbo bilang board member ng 4th District ng Laguna. Pero hindi sinuwerte si Leandro kaya bumalik siya sa pag-arte. (Ruel Mendoza)