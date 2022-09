Jamie isasahog sa Ginebra Kings

PAGKATAPOS maaprubahan ang TNT-NLEX-Blackwater trade, Ginebra, NorthPort at San Miguel Beermen naman daw ang nagluluto ng trade.

Ibibigay raw ng Batang Pier si Jamie Malonzo sa Gin Kings kapalit nina Arvin Tolentino, Jeff Chan, Prince Caperal at Kent Salado.

Papasok sa eksena ang San Miguel, ibibigay sa NorthPort si Von Pessumal sa hiwalay na trade kapalit ng futre draft picks.

Kalaunan ay biyaheng Gins din daw si Pessumal.

Unang ini-report ng Spin.ph ang ikinakasang deal.

No. 2 pick overall ng Batang Pier si 6-foot-7 Fil-Am Malonzo noong 2020 sa likod ni Joshua Munzon ng Terrafirma at sa unahan ni Calvin Oftana ng NLEX.

Si 6-5 Tolentino ay 10th pick ng Gins noong 2019 mula Ateneo, lumabas ang kalmadong pulso mula long range nitong dalawang seasons. (Vladi Eduarte)