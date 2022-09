Irene Marcos-Araneta proxy ni PBBM sa libing ni Queen Elizabeth II

Kinumpirma ni Press Secretary Trixie Cruz-Angeles na ang kapatid ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na si Irene Marcos-Araneta ang magiging special representative nito para dumalo sa libing ni Queen Elizabeth II.

Ayon kay Angeles, kasama ng bunsong kapatid ng Pangulo ang asawa nitong si Gregorio Maria Araneta III.

Dagdag niya, “Mrs. Marcos-Araneta and her spouse will be attending the events for the State Funeral beginning with the Lying-in-State of the Queen taking place today.”

Una nang nagpahayag ng pakikiramay ang Pangulo sa pagpanaw ng reyna na aniya’y nag-iwan ng markado at kahanga-hangang uri ng liderato sa buong daigdig dahil sa pagiging halimbawa nito ng totoong dignidad ng isang monarko, dedikasyon sa kanyang tungkulin at pagmamalasakit sa kanyang mga nasasakupan.