Guce kinapos, sumegunda

NAGBUSLO si Clarissmon ‘Clariss’ Guce ng limang birdie kontra sa isang bogey para sa desenteng four-under par 68 (32-36), pero kapos pa rin para sumablay sa unang titulo sa anim na taon at pangatlo sapul noong 2016 nang saluhan sa segunda si Celine Borge ng Norway.

Sa wakas ito nitong Linggo ng 17th Epson Tour 2022 Leg 18 $200K (P11.4M) 5th Guardian Championship sa Capitol Hill Golf Club sa Prattville, Alabama na pinagreynahan ni Maria Fernanda Torres ng Puerto Rico sa dalawang palo nang 68 (35-33) laban sa Pinay parbuster at Norwegian sa 54-hole total 202.

Sinubi ng Puerto Rican ang $30K (P1.7M) para sa unang career win, may $16,413 (P941K) si Guce, 32.

Sumalo sa anim na nasa pang-apat na puwesto si Abegail ‘Abby’ Arevalo na may 66-205 at nabiyayaan ng $7,102 (P407K) samantalang ang kakuwadra niya sa ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) na si Dottie Ardina nasa quintuple-tie sa 32nd spot sa 69-211 at may $1,561 (P89K). (Ramil Cruz)