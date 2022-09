Gomezian harurot sa Lakambini Race

PETMALU ang kabayong si Gomezian ang katatapos na 2022 Lakambini Stakes Race na nilarga sa San Lazaro Leisure Park sa Carmona, Cavite nitong Linggo.

Sinakyan ni class rider Oneal Cortez, sinunggaban agad ng anak nina Sakima at Hot Yoga na si Gomezian ang unahan para ilista ang wire-to-wire finish at hamigin ng horse owner nito ang P1.2M premyo.

Kinapitan ni Radio Bell si Gomezian at hindi nito tinantanan, papalapit ng final turn ay umalagwa ng bahagya ang winning horse upang masikwat ang panalo.

NIlista ni Gomezian ang 1:42.4 kras sa 1,600-meter race sa evvent na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom) sa pamumuno ni chairman Reli De Leon.

Sumegundo si Radio Bell na may premyong P450,000 habang tersero at pang-apat sina Enigma Uno at Tinago Falls na may P250,000 at P100,000 para sa kanilang mga owner, ayon sa pagkakasunod.

Tumanggap din ng P100,000 ang breeder ng winning horse. (Elech Dawa)