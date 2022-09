Eala, PSC tutulong palakasin volleyball

MAKIKIPAGTULUNGAN ang Philippine National Volleyball Federation (PNVF) kasama ang Philippine Sports Commission (PSC) kasunod ng napagkasunduang pagsasanib-pwersa upang palakasin ang grassroots program ng volleyball sa bansa.

Nabuo ang naturang kasunduan sa pagitan nina PNVF President Ramon “Tats” Suzara at Secretary General Don Caringal matapos nagbigay-pugay ang mga ito sa bagong upong PSC chairman na si Jose Emmanuel “Noli” Eala para sa kagandahang loob na pagbisita sa opisina nito sa Rizal Memorial Sports Complex, na dinaluhan rin ni PSC Commissioner Olivia “Bong” Coo.

“Chairman Noli’s vision at the PSC is to support the grassroots program, so he called on all national sports associations [NSAs] and the local government units [LGUs} to support his mission,” wika ni Suzara.

Hindi na bago sa larangan ng volleyball si Eala, na bago naging PBA commissioner noong 2002 ay minsan nitong inorganisa ang hosting sa bansa ng isang leg ng dating International Volleyball Federation Grand Prix, na nagpasimula ng Volleyball Nations League.

Isa sa mga tinukoy ni Suzara na parte ng grassroots ng PNVF ay ang taunang Champions League na nakatutok sa mga koponan sa Local Government Units (LGUs), gayundin ang pagnanais na maisama sa isa pang programa ng ahensiya ng pampalakasan na Batang Pinoy.

“He really wants to have an effective program aimed at discovering new talents,” saad ni Suzara. “And we have our Champions League which focuses on LGUs. So the PSC will support that direction.” (Gerard Arce)