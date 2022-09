Draymond mainit sa mata ng referee

MADALAS napag-iinitan ng referees si Draymond Green ng Golden State dahil sa kanyang ingay at kakulitan sa court.

Mahaba-haba na ang listahan ng Ts na tinanggap ni Green, nasususpinde pa.

Hindi lang sa mga tawag sa kanya nagrereklamo ang forward, maging sa teammates.

Mainit daw sa kanya ang game officials.

“There’s 100 percent Draymond Green rules,” pakli ni Green sa Checc’n In podcast ng Caffeine TV. “Evan Mobley did the same exact thing and kicked LeBron in the head, ain’t nobody talking about wanting to kick him out, ain’t nobody talking like it was (on) purpose.”

May isang insidente na sinipa ni Mobley sa ulo si LeBron James pero wala lang.

Samantalang si Green, napag-initan nang bayagan si James noong 2016 NBA Finals.

Nakalistang 6-foot-6, multi-position si Green sa small-ball Warriors. Mas gamay niya ang wing at power forward, pero pinagsesentro din siya ni coach Steve Kerr. (Vladi Eduarte)