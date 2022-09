DOT maglalagay ng palikuran sa mga tourist area

Isang malaking tagumpay ang ginanap kamakailan na Embassy Night na pinamunuan ng The Philippine Business and News, isang online platform na naghahatid ng mga balita ukol sa kalakalan, negosyo at diplomasiya.

Ginanap ito sa kontrobersyal na hotel, ang Okada Manila, na dinaluhan ng ilang mga ambassadors, mga diplomatiko na kumakatawan sa iba’t-ibang bansa Europe, Americas, Middle East at maging sa Asya, maging ilang mga kilalang negosyanteng Pilipino.

Sa loob ng maraming taon, Ito na marahil ang kauna-unahang kagananapan na pribado na dinaluhan ng maraming diplomatiko.

Isang malaking karangalan na tayo ay maimbita sa pagtitipon at makasalamuha ang mga pinuno at representante ng iba’t-ibang embahada dito sa Pilipinas. Congratulations sa bumubuo ng The Philippine Business and News sa tagumpay na ito.

Naging panauhing pandangal si Tourism Sec. Ma. Esperanza Christina Garcia-Frasco. Sa kanyang talumpati, inihayag ni Frasco na ang DOT ay maglalagay ng mga imprastraktura na kinakailangan upang palakasin ang industriya ng turismo sa Pilipinas.

Ayon sa kanya, kapuna-puna na ang mga naglalakihang mga destinasyon ng turismo sa bansa ay wala man lamang pampublikong palikuran. Kung meron may, ang mga ito ay nanggigitata at mabaho.

Sa ating palagay ay higit pa sa palikuran ang kailangang gawin nitong administrasyong Marcos kung nais talaga nitong palakasin ang turismo.

Kamaikailan lamang ay nawalan na naman ng kuryente sa Ninoy Aquino International Airport at libo-libong pasaherong lokal at banyaga ang nagdusa sa init at sa labis na kakulangan ng maayos na serbisyo at pasilidad.

Sinubukan natin maglakbay patungong Boracay isang linggo na nag nakakalipas at personal natin nasaksihan ang itsura ng NAIA Terminal 3 na mistulang isang bus terminal sa dami ng tao. Kulang sa maayos na pasilidad magiong sa upuan sa kanilang pre-departure lounge.

Maging ang pagpili ng mga concessionaires na nagtitinda ng pagkain sa sa loob ng paliparan ay napakababa ng uri. Balita natin ay palakasan at palakihan daw umano ng lagayan ang nangyari sa mga nakaraang administrasyon kung kaya’t nakakapasok maging ang mga wala naman karapatan.

Sa ilalim ng isang bagong administrasyon na ibinoto ng 31 milyong Pilipino, napakalaki ng kapital ng administrasyon ni Pangulong BBM na baguhin ang lumang kalakaran sa industriya ng turismo ng bansa.

Ang tanging kailangan lamang ni BBM at ng mga taong itinalaga niya sa DOT para magpatupad ng malawakang pagbabago ay “political will”.

Meron nga ba?