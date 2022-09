‘Dahil sa selos’ Bianca inamin ‘hiwalayan’ kay Ruru

Hindi inilihim ni Bianca Umali sa vlog ng aktres na si Bea Alonzo na dahil sa selos ay nag-break sila noon ni Ruru Madrid.

Four years na raw sila ni Ruru noong bigla silang maghiwalay.

Tanong pa ni Bea kina Bianca at Ruru: “Nabaon n’yo na ba sa limot ‘yung moment na ‘to? Or does it still come up tuwing nag-aaway kayo?

Mabilis na sagot ni Bianca, “Yes.”

Sagot naman ni Ruru, “Lumalabas pa rin.”

Tungkol naman sa pag-check nila sa mga phone, computer ng isa’t isa, magkaiba ang sagot ng dalawa.

Sey ni Ruru: “Hahayaan ko…pero sa puso ko, ayaw ko sana. Ayaw namin, pero hindi maiiwasan.”

Sey naman ni Bianca: “Parang dapat ‘yung important things ‘yung maging honest ka. But there are times kasi na parang hindi naman ganoon ka-big deal ang mga bagay.”

Sa tanong naman ni Bea na: “Pipiliin n’yo ba ang love life over career?”

Naging sagot ni Ruru ay mas matimbang daw sa kanya ang love kesa sa career niya: “Kapag full of love ka kasi mas ganado kang magtrabaho.” (Ruel Mendoza)