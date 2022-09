BSP nalagasan ng P137B sa importasyon

Nabawasan ng $2.4 bilyon o higit P137 bilyon ang kaban ng ginto, dolyar at iba pang foreign currency na pinangangalagaan ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) nitong Agosto.

Sabi ng BSP, nasa $97.4 bilyon na lamang noong katapusan ng Agosto ang gross international reserves o ang kaban nito mula sa $99.8 bilyon nitong katapusan ng Hulyo.

Ayon sa BSP, dumugo na naman ng $572 milyon ang ekonomiya nitong Agosto. Mula Enero hanggang Agosto ngayong taon ay $5.5 bilyon na ang lumalabas sa ekonomiya dahil mas marami ang binabayaran ng Pilipinas na utang at mga ini-import kaysa sa kinikita nito mula sa exports at mga pumapasok na investment at remittance mula sa mga overseas Filipino worker. (Eileen Mencias)