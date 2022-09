Boobs ginawang unan, legs pinanggigilan: Kobe, Erika lambingan to da max sa IG

Halatang nasabik sa isa’t isa, hindi napigilan ng rumored lovers na sina Erika Rae Poturnak at Kobe Paras na iparamdam ang init ng kanilang pagmamahalan.

Muli ngang nagkasama ang dalawa dahil nagdiwang ng kanyang kaarawan nitong Lunes si Kobe.

“On the run,” caption ni Erika sa kanyang latest Instagram post. Sa isang photos ay makikitang magkasama ang dalawa habang nasa West Hollywood, California. May isang photo rin na kitang nakahiga si Erika sa malambot na kama at kahit naka-jacket ay tila wala namang suot pang-ibaba kaya masisilayan ang pamatay nitong legs.

Mas lalong makikita sa kanyang IG stories ang masaya at sweet nilang pagmamahalan. Doon ay may photo na kinikiss si Erika ni Kobe at mahigpit ang kanilang yakapan.

May video na napapatalon pa si Kobe sa tuwa nang muling makita si Erika.

Sigurado namang mapapa-sana all na lang ang mga netizen sa isang IG story kung saan kitang nakadantay ang ulo ni Kobe sa dibdib ni Erika, habang ang isang kamay naman nito ay hinahaplos-haplos at gigil na gigil sa hita ng umano’y girlfriend nito.

Tahimik pa din ang dalawa sa takbo ng kanilang relasyon at kung sila na ba talaga.

Si Erika ay anak ni Ina Raymundo habang sina Jackie Forster at Benjie Paras naman ang mga magulang ni Kobe. (Batuts Lopez)