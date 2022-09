Binali ilong sa TikTok Hindi ako retokada – Rabiya

Pagsalit pa lang ni Rabiya Mateo sa Miss Universe Philippines, marami na agad ang nagduda na retokada siya. Lalo na noong lumabas ang mga photo niya noong nag-aaral pa lang siya, na kung saan ay medyo ibang-iba nga ang look niya noon.

At siyempre, napuno na rin si Rabiya sa mga chika na kesyo retokada nga siya, na isa siyang android (???). Kaya naman sa TikTok, pinatunayan niyang OG (original) ang kanyang ilong.

May video nga na ginawa si Rabiya na kung saan ay naka-close up ang face niya, at binali-bali niya ito.

Gusto nga niyang sabihin na ito ba ang retoke, na kayang bali-baliin? Sige, nga, aber!

Well, napuno naman ng bonggang mensahe ang TikTok entry na `yon ni Rabiya.

“OMG hindi siya rhino!”

“Ano na mga Marites, hindi siya retokada oh!”

“Sino ba nag-start ng tsismis na retokada siya? Ayan, pahiya kayo!”

“Bashers left the group!”

“Sabi na nga ba, chismis is chismis!”

Well! (Dondon Sermino)