Belen, Go hebigat katapat sa SSL

MATINDING paluan ang kakaharapin ng National University (NU) Lady Bulldogs sa pangunguna ni Rookie-MVP Michaela Belen at ng College of Saint Benilde (CSB) Lady Blazers ni Mycah Go sa pagbubukas ng 2022 Shakey’s Super League (SSL) ngayong Sabado sa Rizal Memorial Coliseum.

Unang pagkakataon na magkakasama ang lahat ng koponan sa UAAP at NCAA kaya naman excited ang lahat para makatapat ang bawat isa at masungkit ang korona sa nagbabalik na torneo simula sa Sabado, Setyembre 24, ganap na alas-12 ng tanghali sa makasaysayang Rizal Memorial Coliseum sa Vito Cruz, Manila.

“Ecstatic kami. Deliriously happy. We have 18 top schools of the country,” sabi lamang ni Philip Juico, chairman ng Athletic Events and Sports Management, Inc. (ACES), na makakatulong ng league owner na Shakey’s Pizza Asia Ventures, Inc (SPAVI) sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Philippine volleyball sa pagsasama sa 18 koponan.

Magkakasama sa Pool A ang UPHSD, SBU, MU, UP at UE habang nasa Pool B ang EAC, LPU, SSC-R, ADU at ang UST.

Makakasagupa nina Belen at NU sa Pool C ang AU, ADMU at JRU habang nasa Pool D sina Mycah at CSB katapat ang mga koponan ng CSJL, DLSU at FEU.

“I remember very well when Shakey’s was first approached to help volleyball (in 2004). Volleyball was not a popular sport as it is today. I thought it was an opportunity for our company and for our brand. In Shakey’s, na-miss namin ‘yong involvement in volleyball. We always felt this is a sport synonymous already to the Shakey’s brand and vice versa,” sabi ni Vicente Gregorio, president at CEO ng Shakey’s Pizza Asia Ventures, Inc (SPAVI). (Lito Oredo)