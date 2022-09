Ate Vi ginawang yaya ni Dimples

Isa pala sa pangarap ni veteran actress Vilma Santos ang maging isang yaya, o waitress. Mula raw kasi noong bata pa siya ay nasanay na siyang pinagsisilbihan dahil maaga siyang napasok sa mundo ng showbiz.

Kaya naman ngayong vlogger na siya, naisipan niyang isakatuparan ito. Inimbitahan niya ang aktres na si Dimples Romana at nagsumamo na sana’y maging yaya for a day sa bunso nito na si Elio Juan Manolo, na inaanak rin pala niya.

Nais pa ni Ate Vi na maging amo si Dimples sa karakter nito as Daniela Mondragon sa “Kadenang Ginto” teleserye.

“Yaya, Yaya, Bakit Ganyan Ka?” ang title ng aktingan nina Dimples at Ate Vi sa YouTube vlog na ito.

Halatang nangangapa ang Star For All Seasons bilang yaya kaya hindi maiwasang magreklamo ni Daniela.

“One minute pa lang itong vlog, mukhang fired na!” ani Dimples.

“Madam, give me a chance. Please?” sagot naman ni Yaya Vilma.

Kita naman ang pag-aalala ni Dimples para sa anak lalo’t alam nito na naninibago si Ate Vi sa pag-aalaga ng baby. Tila naninimbang ito kung magagalit o maaawa sa bago nitong yaya.

Ingat na ingat kasi si Dimples sa kaniyang baby.

“Hindi madali maging yaya, I swear. I need to practice with my apo,” say ni Ate Vi. Magiging lola na nga siya sa paparating na anak nina Jessy Mendiola at Luis Manzano.

Nang iutos naman ni Dimples na ipagluto na siya ni Yaya Vi, kaaliw na ‘di rin ito sanay at nagtakip pa ng panyo sa mukha upang iwasan na matilamsikan ng mantika.

Sa sobrang konsumi ni Dimples kay Yaya Vi, napa-quit na ito at nilayasan na ang kanyang alipin.

May part 2 pa ang “Yaya For a Day” vlog ni Ate Vi kaya expect more fun moments sa collab ng dalawa. (Batuts Lopez)