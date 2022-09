Annabelle may rebelasyon sa 70th b-day

Would you believe, Dondon (my dear editor), turning 70 na si Annabelle Rama on October 31.

Ang bongga nga dahil ngayon pa lang ay sobrang busy na ng mga anak niya, headed by Mond Gutierrez, sa preparasyon para sa special day ng matriarch ng kanilang pamilya.

But of course, hindi papayag si Tita Annabelle na nakaupo lang siya at hindi nakikialam para sa kanyang 70th birthday event, huh! Tutok pa rin siya roon at binubusising mabuti kung sinu-sino ang mga imbitado.

Yes, mismong ang misis ni Eddie Gutierrez ang nagpapadala ng imbitasyon para sa kanyang birthday event, pero pili lang daw.

Ang nakakaaliw kay Bisaya, nag-send siya ng birthday invitation sa Facebook Messenger ng isa niyang friend. ‘Kaloka lang dahil group chat pala na ginawa ng isang friend niya ‘yung napadalhan niya.

Yes, hindi kilala ni Bisaya ang majority sa kasama sa group chat na ‘yon at naloka na lang siya na maraming nag-RSVP (French phrase na ‘répondez s’il vous plaît’ meaning please reply) at nag-confirmed, huh! Ang ginawa na lang ng friend niya ay sinabihan ang mga kasama sa chat group na ‘yon na nagkamali lang ng padala si Bisaya.

Pero in fairness, ang dami talagang gustong maka-attend sa special event na ‘yon ng misis ni Tito Eddie at pati ako ay kinukulit kung invited ba sila, na ang palagi ko namang dialogue, “For sure, padadalhan ka ng invitation ni Tita Annabelle!”

Sa Tablelove’s Tablescape event nga ni Ms. Pinky Tobiano last week, nilapitan ng girlfriend ni Senator Win Gatchalian si Bisaya para sabihing, “Tita, we will attend your party!”

Anyway, sa kuwento naman ni Ruffa Gutierrez sa akin, mukhang exciting ang mga pinaplano nilang magkapatid para sa 70th birthday ng kanilang mother dear kaya pati ako ay excited na, ‘noh?!

Ang bongga!

Siyanga pala, hindi nakakapagtakang hindi inililihim ni Bisaya na malapit na siyang mag-70 dahil in fairness naman, parang nasa early 50’s pa lang ang hitsura niya lalo na ang face niya na halos walang wrinkles, huh!

May mga kaibigan nga kami na palaging tinatanong si Bisaya kung ano ang secret niya at mukha pa rin siyang bata hanggang ngayon.

Sa birthday event kaya ni Bisaya ay i-reveal niya ang kanyang ‘fountain of youth’?

Well…