Alcoseba tigasin sa Asian Triathlon

TANGING ang papaangat na triathlete na si Raven Faith Alcoseba ang natirang Pilipino na nagawang makatapos sa mahirap na elite race ng ginanap na 2022 Asian Triathlon Championships sa Aktau, Kazakhstan.

Ang dating Palarong Pambansa at UAAP swimming record holder na si Alcoseba ay tinawid ang finish line sa oras na 2:11:17 upang okupahan ang 15th overall ranking sa Women’s Elite race.

Bigo naman ang Southeat Asian Games multi-medalist na si Marion Kim Mangrobang nang maitala bilang DNF (Did Not Finish) habang sina Gene Quiambao at Karen Manayon ay nagawang maikutan.

Ang mga kasali sa men’s elite na sina Fer Casares, John Chicano, Joshua Ramos at Andrew Remolino ay kapwa rin naikutan upang maisantabi sa karera. (Lito Oredo)