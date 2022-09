Nag-viral sa social media ang madamdaming mensahe ng isang solid Kapamilya viewer na si Bren Prodi para sa ABS-CBN. Mayroon na ngang higit 9,900 likes, 593 comments, at 114 shares ang Facebook post.

Ito ay matapos kumalat ang balita na binenta na umano ng ABS-CBN ang kanilang analog transmitter.

Shinare ng Kapamilya Online World fan page ang naturang mensahe ni Bren kung saan ipinahayag nito ang suporta para sa ABS-CBN at naniniwala siyang babalik ito sa dati, bago ito ipinasara.

“I am a forever kapamilya. Kahit isa lang akong tagahanga, tagapanuod minsan din nila ako pinakilig, pinasaya, pinaiyak sa bawat kwento, bawat teleserye na sadyang may aking aral. I miss you ABS-CBN, miss na namin kayo,” bahagi ng Facebook post ni Bren.

Dagdag pa niya, “I know at hindi ako nawawalan ng pag-asa na muling sasapit ang liwanag, muling babangon at magniningning ang saya, ligaya, bagong simula para sa ABS-CBN. I am forever Kapamilya.”

Talaga namang hindi nawala ang suporta at pagmamahal ng Kapamilya viewer para sa ABS-CBN, ha!

Matatandaan na inilunsad ng ABS-CBN ang TVPlus noong 2013 alinsunod sa plano ng gobyerno na mag-broadcast sa digital terrestrial TV ang mga network at ipapahinto na ang analog broadcast.

Nauna ng sinabi ng gobyerno na sa taong 2023 na ipatitigil na ang analog broadcast. Kung matutuloy ito, ibig sabihin, mga nasa digital broadcast lang ang mahahagip ng mga digital TV boxes. Hindi na rin makaka-broadcast sa analog ang mga TV network.

Malaking bagay na maagang tumugon ang ABS-CBN sa panawagan ng pamahalaan na mag-shift sa digital terrestrial TV o DTT. Maraming kabahayan sa Pilipinas ang gumagamit nito hanggang ngayon kahit wala na sa free TV ang ABS-CBN. Kumbaga, napaghandaan ng mga tao ang magiging analog shutdown sa 2023.

Samantala, mainit pa rin ang suporta ng mga Pilipino sa ABS-CBN na napapanood ang kanilang mga programa sa online at ilang TV stations. Ayon pa sa netizen, bagama’t wala na ang ABS-CBN Channel 2, hindi nawawala ang kanyang suporta dahil nakakapanood pa naman siya ng Kapamilya shows sa livestreaming sa ABS-CBN YouTube channel.

“I miss you ABS-CBN, miss na namin kayo mapanuod sa Television, but we still support and watching on YouTube live stream nyo,” sey pa niya.

Marami ring mga netizen ang nag-comment tungkol sa mensahe ni Bren at ipinahayag nila na “Kapamilya Forever” din sila.

Kahit na hindi na na-renew ang prangkisa ng ABS-CBN, nakakatuwa dahil napapanood na sila sa mas maraming platforms. Mayroon silang livestreaming na Kapamilya Online Live sa YouTube at Facebook, at available rin ang ilan sa kanilang shows sa iWantTFC, Viu, at Netflix.

Pinapalabas sa A2Z at TV5 ang Kapamilya shows tulad ng “Mars Ravelo’s Darna,” “2 Good 2 Be True,” “A Family Affair,” “Love in 40 Days,” “It’s Showtime,” “ASAP Natin ‘To,” atbp. (Dondon Sermino)