6-Stag Derby ni Emil larga

LALAHOK ang bigtime breeders at cockers sa pasabong ni Emil Tiangco na “Airborne Fighter Birthday Derby 6-Stag Big Event” na bibitawan sa Sta. Monica Cockpit sa Novaliches, Quezon City ngayong araw.

Masisilayan ang mga mahuhusay na panabong nina Arman Santos, Richard Perez, King Arthur, Paolo Malvar, Edwin Tose, Budjit Aguilar, Cong. Sonny Lagon at Gerry Ramos para suportahan ang pa-birthday derby ni Tiangco.

Imbitado ang Team Alpha, Bravo, Group C at D sa event na may parehong entry fee at minimum bet na P55,000 kung saan mga WPC Local Banded Stags lang na may timbang na 1.7 kgs hanggang 2.2 kgs ang pwedeng isabong.

Naghayag din ng pagsali sina Vincent Violago, Jun Soriano, Tady Palma, Eric Dela Rosa, Eddie Bong Plaza, Jojo Cruz at Toto/Jiro Sevilla.

Matikas na sabungero si Tiangco, madalas itong lumalaban sa malalaking derby gamit ang enntry name na Airborne Fighter.

Samantala, para mapangalagaan ang kaligtasan ng bawat sabungero sa loob ng sabungan ay mahigpit na ipinatutupad na dapat ay fully vaccinated ang lahat ng kalahok kasama ang handlers.

Para sa ibang detalye, makipag-ugnayan kay Ellen (09162786331/09685706690) at kay Tess (09151818068). (Elech Dawa)