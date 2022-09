Work from home boluntaryo na lang!

Pinalawak ng labor department ang work from home (WFH) scheme, at nanawagan sa mga employer at manggagawa na magpatibay ng mga telecommuting programs upang makatulong na mapanatili ang pagbangon ng ekonomiya ng bansa.

Ang Department Order 237, na nilagdaan ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma noong Biyernes, Setyembre 16 ay naglalaman ng binagong implementing rules and regulations ng telecommuting law, o Republic Act 11165.

Dalawang buwang sumailalim sa konsultasyon sa mga kinauukulang sektor ang kautusan. Pumasa rin ito at nagkaroon ng mga input mula sa mga miyembro ng National Tripartite Industrial Peace Council – isang consultative body na pinamumunuan ng labor secretary at binubuo ng mga labor at employer representatives.

Binigyan-diin ang boluntaryong katangian ng alternatibong kaayusan sa trabaho, at ang mahigpit na panawagan ng kalihim sa mga employer at empleyado na magkasamang magpatibay at magpatupad ng mga programa sa telecommuting na nakabatay sa kusang-loob at mutual consent.

Ang binagong IRR ay tumutukoy din sa ‘alternatibong lugar ng trabaho’ bilang anumang lokasyon ng trabaho, sa pamamagitan ng paggamit ng telekomunikasyon o teknolohiya ay isinasagawa sa isang lokasyon na malayo sa lugar ng negosyo ng prinsipal ng tagapag-empleyo, ngunit hindi limitado sa tirahan ng empleyado, mga co-working space o iba pang mga puwang na nagbibigay-daan para sa mobile na pagtatrabaho.

Nakasaad dito na ang isang regular na lugar ng trabaho ay nangangahulugang ng pangunahing lugar ng negosyo o anumang sangay na opisina o pisikal na lugar na ibinigay ng employer kung saan ang mga empleyado ay regular na pumapasok. (Mina Navarro)

