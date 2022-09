With Bistek? Ruffa rarampa sa Europe

May Instagram post/story kahapon ng mga past 4:00am si Ruffa Gutierrez.

“Vacation starts now! Byeeee, Manila!” sabi ni Ruffa.

Walang ibang detalyeng inilagay si Ruffa, kaya ako ang kinukulit ng ibang entertainment press kung saan daw ba papunta si Ruffa?

Ang nakakaloka ay nang magtanong sa akin kung kasama raw ba niya si Herbert ‘Bistek’ Bautista na nali-link sa kanya.

A big no! With exclamation point talaga ang sagot ko sa nagtanong sa akin, huh!

Actually, she’s headed somewhere in Europe (which I don’t wanna write kasi hindi naman niya inilagay) to attend to her best friend Leah’s wedding.

Kung sino’ng kasama niya? Well, her youngest daughter Venice, na kae-18 lang noong September 11. Bale bonding nilang mag-ina rin ang lakad nilang ‘yon.

How time flies nga naman. Aba, parang kailan lang, pero dalaga na si Venice.

May trivia nga kami tungkol sa panganganak ni Ruffa noong September 11, 2024 sa kanyang bunso. Sinasabi kasi noon ni Ruffa na ayaw niyang manganak ng 9-11 kaya nang magkakakuwentuhan kami sa condominium unit nila sa Beverly Hills, California after mag-dinner kami noong September 10, 2004 at mag-dialogue siya na sumasakit ang kanyang tiyan at manganganak na yata siya, akala naman ay nagpa-prank lang siya.

Deadma nga lang ako, pero talagang nag-dialogue siya na hindi joke ‘yon at dalhin na namin siya sa ospital.

Yes, Dondon (my dear editor), ako ang nag-drive for Ruffa nang dalhin namin siya sa Cedars Sinai Medical Center. Pagdating nga roon ay hindi naman kaagad nanganak si Ruffa. Iniwan na nga namin siya ng almost past midnight, pero hindi pa siya nanganganak.

Bale madaling araw na ng September 11, 2004 isiniling ni Ruffa si Venezia Loran (ang buong pangalan ni Venice).

Anyway, tiyak na mag-e-enjoy ang mag-inang Ruffa at Venice sa bonding time nila sa Europe. Maraming mga plano si Ruffa ng mga lugar na pupuntahan nila roon kaya for sure ay mag-e-enjoy sila.

Sabi nga pala niya, ang 18th birthday gift na request daw talaga sa kanya ni Venice ay a trip to United Kingdom, pero may trabahong kailangang balikan si Ruffa kaya hindi sila makakapunta ng London.

Bale promise raw niya kay Venice na pupunta sila ng UK basta maluwag na ang schedule niya and hopefully ay makasama na rin nila roon si Lorin na kasalukuyang nag-aaral sa Pepperdine University sa Malibu, California.

‘Yun na!

Lolit maraming pasabog sa Abante Tele-Radyo

Alam mo, Dondon, ang saya’t sarap lang ng lunch bonding natin with Manay Lolit Solis noong Thursday.

Dahil twice a week nagda-dialysis si Manay Lolit ay hindi na siya masyadong lumalabas ng bahay at pili na lang ang mga lugar na kanyang pinupuntahan kaya naman sobrang enjoy rin siya sa lunch na ‘yon sa Mesa Restaurant sa Tomas Morato, Quezon City.

Ang saya rin ng chikahan namin with Manay Lolit na mapapanood mamayang 2:00pm sa ‘Anything Goes’ show ko sa Abante Tele-Radyo (Abante News Online page sa Facebook).

Maraming mga chika si Manay Lolit na hindi dapat palampasin, kaya tutukan ‘yon mamaya, huh!

Bongga!

Anyway, belated happy birthday, Dondon. For sure na-enjoy mo ang special day mo kahapon dahil sa rami ng mga nagmamahal sa ‘yo, huh! (Thanks Jun — Dondon)