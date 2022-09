Wanted ng Ilocos, nadagit sa Malolos

Isang dating opisyal umano ng communist terrorist group sa Ilocos del Sur ang nasakote ng mga awtoridad sa kanyang hideout nitong Sabado sa Malolos City, Bulacan.

Dinakip sa bisa ng warrant of arrest ang suspek na si Oscar Agsi, 52-anyos, tricycle driver at residente ng Camp Am-amasan sa Sigay at Gregorio del Pilar, Ilocos Sur.

Ayon kay Bulacan Provincial Office officer-in-charge P/Col. Relly B. Arnedo, inisyuhan ng korte ng arrest warrant ang suspek dahil sa paglabag sa Republic Act 10591 o The Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na may inirekomendang P100,000 piyansa at paglabag sa Section. 3 ng RA 9516 o Unlawful Manufacture, Sales, Acquisition, Disposition, Importation or Possesion of an Explosive or Incendiary Device na wala namang inirekomendang piyansa.

Nadakip ito ng mga tauhan ng Malolos City Police, 301st Mobile Company ng Regional Mobile Force Battallion 3 at Bulacan Provincial Intelligence Unit sa kanyang hide-out sa Barangay Pinagbakahan, Malolos City, Bulacan bandang ala-1:55 ng tanghali nitong Sabado.

Ang suspek ay dati umanong vice team leader ng Alfredo Cesar Command na kumikilos sa Ilocos Sur at miyembro ng Komiteng Larangan Guerilla-South Ilocos Sur. (Jun Borlongan)