Toni, PBBM ‘chikahan, iyakan’ 6.M view na sa YT

Tagumpay ang pangalawang one on one interview ni Toni Gonzaga kay Pangulong Bongbong Marcos. Naging trending ito sa Twitter at laman ng iba’t ibang social media platform.

Si Toni rin lang ang nakakapagpaiyak sa Pangulo.

Una nga itong pinalabas sa ALLTV ng mga Villar at nagtagumpay si Toni matapos ang katakot-takot na bash mula sa mga kalaban.

Anyway, panalo nga ang interview na `yon sa YouTube channel ni Toni, na habang sinusulat ito ay umabot na ng milyon-milyon ang nanood, ha!

Ang ‘A Toni Talks Special’ teaser ay umabot ng 201,000 view.

Ang ‘A Toni Talks Special’ trailer ay may 519,000 view na.

Ang ‘Malacanang Tour’ teaser ay may 192,000 view.

Ang ‘The Malacanang Tour’ Toni Talks ay umabot nan g 2.3M.

Habang ang ‘An Exclusive Interview with President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.’ Toni Talks ay umabot na sa 2.8M.

So, kung pagsasamahin mo ang lahat ng view sa interview na `yon, sa loob ng apat na araw, tumataginting na 6,012.000, ha! O 6M view na, ha! Bongga, di ba?

Jeric mahusay sa ‘Start Up PH’

Dinaluhan namin ang media launch ng upcoming teleserye na ‘Start Up PH’ na idinaos sa Robinsons Galleria Theatre. Napaka-festive ng mood sa loob ng Theatre.

Nagbabalik na nga ang mga fan, ha! Sila nga ang pumuno ng sinehan.

Binahagi ni Bea Alonzo ang pasasalamat niya kay Alden Richards, kung gaano ang pag-welcome nito sa kanya, kaya naging palagay ang loob niya sa trabaho.

Unang nakatrabaho ni Bea si Alden years back sa isang commercial shoot sa Bangkok, Thailand.

Anyway, kitang-kita namin ang pagiging close ng lahat ng cast ng ‘Start Up PH’.

Napansin ko nga na habang ongoing ang presscon ay panay ang bulungan nina Jeric Gonzales at Bea na parang matagal na silang magkakilala.

Sa pilot episode ng Start Up PH na napanood ko ay napakaganda ng pagakagawa ng dalawang director na sina Direk Jerry Sineneng at Dominic Zapata. Napakaganda at napakalinaw ng mga setting or location ng shoot at para kang nasa Korea. Napaka colorful na para talagang K-drama.

Binabati ko ang alaga kong si Jeric Gonzales. Ito na so far ang pinaka- malaking proyekto na kasama siya at puro mga mabibigat na artista pa ang mga nakaeksena niya.