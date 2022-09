Termino ng mga barangay, SK off’l ipako sa 6 taon

Dahil sa madalas na pagpapaliban ng halalan, iminungkahi ni Senadora Imee Marcos na gawing anim na taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at Sangguniang Kabataan.

Sa panayam sa radyo, sinabi ni Marcos, chair ng Senate electoral reforms committee, na kung tutuusin ay umaabot sa limang taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at SK dahil sa pagpapaliban ng eleksiyon.

“Yun nga iniisip ko, just to bring it out there for debate and argument. Tutal ang reyalidad halos 5 years ang sini-serve nila, postponed tayo ng postponed,” sabi ni Marcos sa panayam sa dzBB.

“Alam natin yung barangay mahirap talaga ang trabahong yan, 24/7. Silang lahat ang nakatutok sa programa at proyekto ng gobyerno. So, importante talaga na kabisado nila. Kayat I’m thinking yun nga, I’m thinking maybe 6 years, 1 year after Presidential election,” dagdag pa niya.

Ginawa ni Marcos ang rekomendasyon sa gitna na panukalang ipagpaliban na naman ang eleksiyon ng barangay at SK na nakatakda sana ngayong Disyembre ng taong ito.

Sabi ni Marcos, hindi sapat ang tatlong termino ng mga opisyal ng barangay at SK para pagsilbihin ang kanilang mga kabarangay. (Dindo Matining)