‘Sobrang tayog ng lipad mo! Dennis nagpaulan ng ‘Batikos’ kay Julia

Sabi ko na nga ba, hindi palalampasin ni Dennis Padilla ang ‘interview’ ni Karen Davila kay Julia Barretto.

At ‘yun na nga, sunod-sunod ang patutsada ni Dennis sa Instagram kay Karen, lalo na sa anak niyang si Julia.

Patutsada na ramdam mong masamang-masama ang loob niya sa mga sinabi ng anak niya sa chikahan kay Karen.

Heto nga ang sunod-sunod na IG post ni Dennis tungkol kina Karen at Julia, na sa mga oras na sinusulat ito ay burado na!

“Usap tayo Karen… Wag ganun…” bungad na sabi ni Dennis na naka-tag ang IG account ni Karen.

At mababasa mo nga ang sunod-sunod na reaksiyon ng mga netizen na… “Hay, ito na nga ang sinasabi ko, magri-react agad.”

“Oh, di ba, tama ako, giyera ulit.”

“May movie kasi si Julia, kaya tatay naman niya ang ginamit.”

Heto pa ang mga nakakalokang post ni Dennis:

“Julia… ang alam mo kalahati ng katotohanan. Ano ba???

“Karen asked you kung napatawad mo na ako? Karen as me also kung napatawad ko na silang lahat… Interview me para mahimay natin…

“14 times kami lumipat ng bahay… Tama Julia… Sino nagbabayad ng paglipat? Ako ‘yun!” sabi ni Dennis.

May kuwento nga kasi si Julia kay Karen na bago nila nakamtan ang masaganang buhay, na may bahay na nga siya ngayon, pati na ang kanyang ina na si Marjorie Barretto, ay palipat-lipat sila ng bahay. At si Marjorie nga raw ang nakagawa ng paraan para magka-townhouse sila, na kung saan ay sama-sama silang natutulog sa isang kuwarto.

May pahayag din si Julia na parang takot na takot siya sa ama niya, kaya mas gusto niyang ganito na lang muna sila, na hindi nag-uusap. Pero, pinagdarasal daw niya ang ‘healing’ sa kanilang lahat.

Sabi pa ni Julia, bilang ama, dapat ay siya ang tinatkabuha niya, at hindi ‘yung parang kinatatakutan pa niya ito.

“Ako ang dapat takbuhan mo Julia! I defended you, pero nagalit pa kayo sa akin.

“Sobra kayo. Ano itong mga kuwento mo kay Karen???” hirit pa ni Dennis.

Pinaalala nga ni Dennis kay Julia na siya ang ‘provider’ ng pamilya nila noong nagsasama pa sila ni Marjorie.

“Julia… Since you were born… Ako ang provider. What are you talking about???

“Nung mag-artista ka sa Kokey… hiwalay na kami. You make me look useless.

“Sobra ka naman!

“Karen you need to inteveiw me para klaro!” saad pa uli ni Dennis.

Isa-isa na ring binanggit ni Dennis ang kanyang mga magulang. Na parang pinapaalala kay Julia na sila ang pinagmulan ng lahi niya.

“Si Dencio Padilla aka Esteban Baldivia, Lolo mo ‘yan… Siya ang owner ng apelyido natin Julia, Claudia, at Leon.

“Pati si Dani ginamit ‘yan noong maliit pa siya… Pati sa school! FYI po,”sabi pa ni Dennis, na naka-tag sina Julia, Claudia, Leon.

“Ni minsan hindi niyo nabanggit ang name ng lolo niyo sa interview. Haligi rin ng industriya natin si Dencio Padilla aka Esteban Baldivia.

“Sobrang tayog ng lipad… Awat na mga anak!” hirit pa ulit ni Dennis.

“Lagi niyong sinasabi na maganda ang lahi niyo… Bakit pangit pa Lola Lina niyo?? Helloooooo!”

“Si Catalina Dominguez Baldivia… Mother ko po…Lola nila Julia, Claudia, Leon. Pangit ba siya?

“Kalahati ng dugo niyo… Amin galling!” sabi naman ni Dennis tungkol sa kanyang nanay.

Anyway, marami ang sumang-ayon sa mga sinabi ni Dennis. Na sinasabi nga nila na kahit ano pa ang sitwasyon, ugali ng ama, siya pa rin ang ama, na dapat respetuhin, mahalin.

Pero, marami rin ang nagsabing hindi na niya dapat patulan pa ang mga anak, dahil mas lumalaki lang ang gulo.

At pinaalala rin ng ibang netizen kay Dennis, na dapat ay protektahan ni Dennis ang mga anak niya, at hindi dapat umabot sa ganitong paraan.

Haaayyyy…