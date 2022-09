Sara itinalaga uli na OIC ni BBM

Kinumpirma ng Malakanyang na magiging caretaker muli ng bansa si Vice President Sara Duterte sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gaganaping ika 77th United Nations General Assembly(UNGA) sa New York sa nitong Setyembre 18.

Si Duterte ay mananatiling taumbahay hanggang makabalik sa bansa si Marcos sa Setyembre 24.

Una nang naging taong-bahay si Duterte sa naging pagbisita ni Marcos sa Indonesia at Singapore,kamakailan.

Nabatid na magsasalita si Marcos sa UNGA sa Setyembre 20 kung saan naka focus ang kanyang talumpati sa economic recovery, food security, at agricultural productivity.

Sinabi naman ni Marcos na mahalaga na makilahok ang Pilipinas sa UNGA.

Dadalo rin si Marcos sa ilang bilateral meetings, business engagements, at makikipagkita sa Filipino community sa United States.

Gayundin, makikipagkita siya kay He UN Secretary-General António Guterres at iba pang lider na matagal nang kaibigan at partners ng Pilipinas para pag usapan ang mas malakas na kooperasyon sa food security, agriculture, renewable energy, atclimate change. (Juliet de Loza-Cudia)