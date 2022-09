‘Pinas kailangan ng P263B pambayad utang sa 2023

Kailangan ng administrasyong Marcos Jr. ng $4.617 bilyon o P263.17 bilyon para maserbisyuhan ang mga pinagkakautangan sa labas ng bansa sa 2023.

Ayon sa isinumite ng Department of Finance (DOF) sa Securities and Exchange Commission (SEC) ng Estados Unidos noong Setyembre 9, 2022, $2.389 bilyon nito ay pambayad lamang ng interes, mas mataas pa sa $2.229 bilyong pangangailangan para sa pagbayad ng aktwal na mga utang.

Ngayong taon, inilagay ng DOF sa $4.368 bilyon o P248.98 bilyon ang foreign debt service requirement kung saan $1.945 bilyon ay para sa interes at $2.423 bilyon naman ang pambayad sa principal.

As of July 2022, nasa $12.89 trilyon na ang utang ng pamahalaan at P4.056 trilyon dito ay inutang mula sa ibang mga bansa at investors.

Ayon sa datos ng Department of Budget and Management, ang utang ng pamahalaan ay posibleng sumipa sa P13.43 trilyon sa katapusan ng taon ngunit ito ay base sa isinumiteng dokumento sa Kongreso nito pang Agosto nang hindi pa sumasadsad sa P57 ang piso. (Eileen Mencias)