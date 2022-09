PH nadehado SEA Games

TILA Agad nabalian agad ng pakpak ang ‘Pinas sa isiniwalat ng host Cambodia na 608-event, 49-sport para sa 32nd Southeast Asian Games 2023 na susulong sa Phnom Penh at Siem Reap sa darating na Mayo 5-16.

Ito ang pinakamalaking SEA Games sa dami ng event, pero isa sa malaking makikinabang ang Camboadians, ayon nitong Sabado kay Philippine Olympic Committee president Mayor Abraham ‘Bambol’ Tolentino.

Nagpataw ng panuntunan ang host na ang mga athlete lang nila ang maaaring maglagay ng 100 porsiyentong partisipasyon sa combat sports o martial arts, habang nililimitahan ang 10 iba mga bansa na magsali lang ng 70%.

“That benefits the host best, while putting at risk our chances for the medals,” sey ni Tolentino, na pinaka-vocal sa mga miyembro ng SEA Games Federation na dumalo sa meeting. (Lito Oredo)