PEZA rapid chess

TAMPOK ang inyong lingkod sa 8-player field Rapid Chess Championship sa Setyembre 30 (Biyernes) sa Double Dragon Center West Bldg., DD Meridian Park, D. Macapagal Blvd. sa Pasay City.

Makakasama ko sa Group A sa nalalapit na torneo sina Grandmaster Darwin Laylo, eight-time Illinois (USA) champion International Master Angelo Abundo Young at IM Petronio Roca na dating kawani ng Philippine Economic Zone Authority bilang isang engineer.

Nasa Group B sina Fide Masterss Alekhine Nouri at Robert Suelo Jr., National Master Jasper Faeldonia at candidate master Genghis Imperial.

Punong abala nito si PEZA Officer-In-Charge Director General Tereso Panga sa pakikipagtulungan ng JC Premiere Marikina Business Center.

Tournament Director si NM Almario Marlon Bernardino Jr. sa pag-agapay nina NM Romeo Alcodia at Noel Jay Estacio.

Kasalukuyang nakikipagtagisan pa ako kasama si FM Nelson Villanueva sa MRSM Tun Mustapha Chess Championship 2022 sa Tawau, Sabah, Malaysia.

Advance Happy Birthday na rin pala sa Okt. 3 kay Mr. Panga.

***

Nagpapasalamat po ako kina Philippine Sports Commission Chairman Jose Emmanuel Eala, PSC Commissioner Olivia ‘Bong’ Coo at PSC Executive Director Atty. Guillermo Iroy sa pagtulong kina Nouri at Bernardino Jr. (guardian coach) na lalahok sa World Juniors Under 20 Chess Championships sa Okt. 11-23 sa Sardinia, Italy.