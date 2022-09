PBBM ilalatag climate change, food security posisyon sa UN assembly

Lumipad pa-Amerika si Pangulong Bongbong Marcos kahapon para dumalo sa 77th United Nations General Assembly.

Binigyan ng departure honors sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 ang Pangulo, kung saan present sina Vice President Sara Duterte, Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Lt. Gen. Bartolome Vicente Bacarro at Philippine Army Commanding General Lt. Gen. Romeo Brawner Jr.

Alas-otso ng umaga umalis ang flight ng Pangulo at delegasyon.

Pagdating sa US, nakatakdang makipagkita si Pangulong Marcos sa Filipino community sa New Jersey Performing Arts Center.

Makakasama ni Marcos Jr. si First Lady Liza Araneta Marcos, ilang miyembro ng gabinete at mga business leader.

Nakatakdang magsalita ang Pangulo sa UN high-level debate sa Martes, Setyembre 20, kung saan inaasahang tatalakayin niya ang climate change, rule of law at food security. (Issa Santiago)