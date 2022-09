Ohtani, Angels umeskapo

GALING kay Shohei Ohtani ang 2-1 panalo ng Los Angeles Angels laban sa Seattle Mariners sa 147th Major League Baseball 2022 regular season game nitong Sabado sa Angel Stadium sa Anaheim, California.

Bumato ng seven scoreless innings ang Japanese batter, sinindihan ang isang run bago umiskor ng isa para sa Angels (63-82).

Nalaglag sa wild-card standings ang Mariners (80-64), pumasok sa laro na kabuhol pa sa top spot ng karera sa wild-card sa American League. Pagkatapos ng talo, dalawang laro na sila sa likod ng Toronto Blue Jays at half game sa likod din ng Tampa Bay Rays.

Dalawang beses nakarating sa base sa tatlong at-bats si two-way MVP candidate Ohtani, pinitik ang 89th run.

“One thing I could say is, overall, balance-wise, I’m having a better season this year than I had last year,” ani Ohtani sa pamamagitan ng interpreter.

Sina Ohtani at Aaron Judge ng Yankees ang naggigitgitan sa MVP race. (Vladi Eduarte)