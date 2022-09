Navaro pinaharang ng SBP

Niliwanag ng Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) ang isyu sa gitna nang pagpigil ng International Basketball Federation sa paglalaro ng national player na si William Navarro sa propesyonal na nalalapit na pagbubukas ng Korean Basketball League.

Ayon nitong Linggo kay SBP Executive Director at Spokesperson Renauld Barrios, hindi nililimitahan ng SBP ang mga manlalaro na maghanap ng mas malaking kikitain sa mga liga sa labas ng bansa, pero dapat lang mabigyan ng pagkilala ang mga kasunduan at ang prayoridad sa kasalukuyang kontrata.

“The SBP respects player’s rights to look for greener pastures. But players also need to respect agreements they have entered into with their teams,” giit ng opisyal. (Lito Oredo)