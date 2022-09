‘Nakaka-pressure’ Alden nilantad asal ni Bea sa taping

Halatang proud ang Asia’s Multimedia Star na si Alden Richards sa kinalabasan ng unang tambalan nila ni Bea Alonzo sa GMA-7.

Sa September 26 na ang pilot airing ng Pinoy adaptation ng South Korea’s hit drama na “Start-Up Ph.” At sabi nga ni Alden na sa trailer pa lang ng Start-Up PH, hindi ito nagpahuli sa original na may laban daw sila.

Sey ni Alden, “I can say that we have a show. We have something that we can be very proud of and gano’n naman po talaga. Hindi naman po talaga natin masisisi ang mga fan ng K-drama version kasi, sobrang minahal nila ang show.

“Sobrang minahal nila ang Korean version ng Start-Up and sa kanila, to protect the show kasi gusto rin nila na makita na ang Filipino version ng Start-Up is something worth their while.

“And base po sa trailer ng show, may laban po kami. May laban po ang show.”

Sa isang banda, aminado si Alden ever since na isa si Bea sa talagang hinahangaan niyang artista. Kaya ‘be careful what you wish’ daw dahil sa part niya, positibo ang nangyari at nagkatotoo ang winish niya na makasama ang actress.

Papuri ni Alden dito, “Ang nakita ko kay Bea, she puts more pressure on us. Never akong nagkaroon ng eksena with Bea na hindi niya memorized ang linya niya.

“So sabi ko sa sarili ko, ngayong nakakaeksena ko na siya sa Start-Up PH, parang hindi ako pwedeng petiks. Parang ‘yung style ko before na chill-chill lang, medyo dinagdagan ko ng konti kasi ang hirap naman na itong taong ito, pinakikitaan ka ng effort, ibinibigay ang 100% niya, so it’s a good pressure on us.”

Sobrang galing din daw na makisama ni Bea. Nakita na raw niya ito nang gumawa sila ng TVC sa Bangkok.

“Parang 4-hours kaming nag-usap, hindi kami nauubusan ng topic. Gano’n din po dito. So very happy kami, me and the cast na we have a Bea Alonzo in the show.”

Yasmien napagkamalang si Alonzo

May naging rebelasyon ang Kapuso actress na si Yasmien Kurdi sa naging mediacon ng Start-Up PH. Sina Yasmien at ang bagong Kapuso na si Bea Alonzo ang gumaganap na magkapatid.

Madalas daw palang nakatatanggap si Yasmien ng comment na magkamukha sila. At may mga insidente rin na napagkakamalan siyang si Bea.

“Lagi nilang sinasabi na magkamukha kami ni Bea, even before pa na nasa ABS siya.”

May taping din daw na magkalapit lang ang location nila, sa taping daw ng show ni Bea siya nakapunta. Matagal-tagal na rin daw siya sa holding area nang may magsabi sa kanya na mali ang napuntahan niyang location. Nakatulog na nga raw siya.

“Nilapitan na ako ng P.A. na Ms. Yasmien, hindi po kayo rito. Sabi ko, ah, may taping kami. Soap po ‘to nila Bea Alonzo.”

May time rin daw na kahit si Donita Rose napagkamalan siyang si Bea at sinabi rito na pinanood ang movie niya. Pero sey nga ni Yasmien, wala naman siyang pelikulang nagagawa.

Masayang sabi nga niya, “Siyempre, hindi ko naisip na one day, magkakatrabaho kami dahil nga we are in two different world. Nandon siya, nandito ako.

“So, ‘eto na, ito na ang time na hinihingi ng mga fans na sana magkapatid kami in a show. Happy ako do’n sa part na ‘yon and I get to work with two brilliant directors, sina Direk Dominic Zapata and Direk Jerry Sineneng.”

In all fairness, siguradong maga-agree sa amin ang mga nakapanood na ng Korean version na kuhang-kuha ni Yasmien mula sa looks hanggang sa mga nuances ang Korean actress na si Kang Han-na.