Museo ng Pag-asa bukas sa publiko

Inihayag ni dating vice president Leni Robredo na ang museo na nagpapakita ng suportang natanggap niya sa kanyang kampanya sa pagkapangulo ay magiging bukas sa publiko simula Setyembre 20.

Inanunsyo ni Robredo sa social media na ang “Museo ng Pag-asa” (Museum of Hope) sa Quezon City ay bukas mula Martes hanggang Sabado, 10 a.m. hanggang 4 p.m.

Ipapakita ang ilang regalo at token na natanggap niya mula sa mga tagasuporta sa buong bansa habang nangangampanya para sa halalan sa pagkapangulo noong Mayo.

“Ang museo na ito ay naglalaman ng mga alaala ng kampanya ng ating mga tao — ang pag-asa, pagmamahal, at pagkamalikhain na patuloy na nagbibigay-inspirasyon sa ating gawain,” isinulat niya. “Ngunit higit pa rito, ito ay isa pang patunay ng kabutihang-loob at bayanihan.”

Ayon kay Robredo, ang kanyang Angat Buhay foundation ay “hindi kailangang gumastos ng kahit isang sentimo” para sa museo.

Libre ang pagpasok, ngunit dahil sa limitadong espasyo, sinabi ng dating bise presidente na 50 bisita lamang kada oras ang kanilang kayang tumanggap.

Ang mga bisita ay dapat mabakunahan laban sa COVID-19 at kinakailangang punan ang isang reservation form at isang health declaration form. (Betchai Julian)