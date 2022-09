Morant lodi si James

HINDI itinago ni 2022 National Basketball Association All-Star guard Ja Morant na fan boy siya nina Lakers superstars LeBron James at Athony Davis.

Tulad ng iba, starstruck din siya sa unang tapak sa major league.

Sa kanyang rookie season tatlong taon na ang nakakaraan, hindi niya naiwasang mapanganga nang sa unang pagkakataon ay makalaro si James.

Sa isang podcast nitong Sabado, inamin ng incoming Memphis Grizzlies four-year veteran na big-time moment para sa kanya na makaharap ang iniidolong si basketbolista, ang mukha ng liga.

Sinamantala ng noo’y rookie ang pagkakataon para makipag-swap ng jersey sa mga iniidolo.

“‘Bron, I actually got ‘Bron and AD’s jersey after the same game,” ani Morant. “Obviously, my rookie year, playing against the top guys was pretty much like a starstruck moment like, ‘Wow.’ I was just watching him on TV couple of years ago, even last year when I was at Murray watching him play. And now I’m actually lacing it up and going back and forth with him.” (Vladi Eduarte)