Modernisasyon prayoridad sa BI

Determinado ang bagong liderato ng Bureau of Immigration (BI) na magpatupad ng maraming reporma para mapabuti ang serbisyo ng ahensya.

Ayon bagong talaga na si BI commissioner Norman G. Tansingco, isusulong niya ang modernisasyon sa paggamit ng makabagong teknolohiya para sa paghahatid nila ng serbisyo.

Bilang panimula, nagsagawa si Tansingco ng ocular inspection sa main office at sa frontline operations ng ahensya sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) para mapulsuhan umano niya ang galaw sa mga ito.

Si Tansingco ang unang hinirang na commissioner ng BI mula sa rank-and-file. Nagtrabaho ito sa BI mula 2007 hanggang 2017 at humawak ng ilang mahahalagang posisyon kabilang ang Chief of Staff at technical assistant ng Office of the Commissioner at bilang abogado ng BI Board of Special Inquiry. Isang certified public accountant, pumasa si Tansingco sa Bar Exam noong 1991. (Mina Navarro)