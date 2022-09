Mga Noypi kayang sumabay

NANINIWALA ang Saitama Alphas Japan na kung tulad sa ginagawa nilang paghahanda ang magiging pormula rin ng ‘Pinas para sa 19th Hangzhou Asian Games 2023, kaya ring kumasa ng mga Pinoy roon at sa mga may basbas ng International basketball Federation men’s 3×3 tour.

“Filipino teams played good and very physical,” sey ni Japanese No. 6 player at 2020+1 Tokyo Olympian Tomoya Ochiai ng dating Tokyo Dime, ang nagwagi sa unang Chooks-to-Go Asia Pacific Super Quest noong 2019.

“They only lost in the final stretch. If you can observe, they had the lead but could not sustain. Given many games and some more time playing together, they could also be winners,” hirit niya sa isa sa tatlong PH squad na Manila Chooks na pinamumunuan ni Chico Lanete na umabot sa Final Four.

Sinikwat din ng Hapones at bagong team niya (Saitama) via five-game sweep ang 2022 Chooks-to-Go Pilipinas 3×3 International Quest, kabilang ang 20-13 pagtibag kontra Zaisan MMC Energy Mongolia Biyernes ng gabi sa Ayala Malls Solenad sa Santa Rosa, Laguna.

Sinandalan ng bagong buong Japan squad ang bentahe sa tangkad at bilis upang dominahin ang torneo at iuwi ang premyong $10K.

“I said it back in 2019 and I’ll say it again, I really love the Philippines,” wakas ni Ochiai, 35, at kumakampanya sa B.League sa kanyang bansa. “New team, it really feels good that we were able to reach the (Cebu) Masters. It’s going to be exciting.” (Lito Oredo)