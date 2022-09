Mga K-Pop fan na-scam ng album online seller, nais mabawi ang pera

Magandang araw, Mga Kakampi!

Ngayong marami nang Pilipino ang may access sa internet, patok na rin ang online selling at online buying.

Kabi-kabila na ang mga online shopping platforms sa cellphone. Pati na rin sa social media, maaari na tayong magtinda o bumili ng sari-saring mga produkto.

Lalo pa itong naging in-demand nang tumama ang pandemya. Dahil hindi tayo makalabas, umasa tayo sa online para makabili ng ating mga pangangailangan.

Kasabay ng pagyabong ng online selling, dumami rin ang mga problema at mga isyung nararanasan ng buyer at seller. Ilan sa kanila, nakatanggap ng depektibo o maling produkto habang ang iba naman ay nabiktima ng scam.

Dito nakasentro ang karamihan sa mga tanong na ating natanggap sa ating Free Legal Helpdesk kung saan nakasama natin sa pagsagot si Atty. Justin Sucgang. Naririto ang ilan sa mga tanong na ipinadala sa atin:

-ooo-

Good day po! Ano po kaya ang pwede gawin naming mga buyers sa seller po na nang-scam samin? Ang online store po ni seller ay puro K-Pop Albums po and marami po kaming buyer niya ang tinakbuhan niya po and di po kami binigyan ng refund.

Hello sa mga K-Pop fans natin riyan. Alam niyo, marami tayong mga kaibigan na galing sa mga community ng K-Pop fans kaya nakakalungkot na marinig ang ganitong problema.

Alam niyo, maraming mga legal remedies na puwedeng sa mga ganyan. Ang relationship ng buyer at seller ay uri ng kontrata. Sa pangkahalatan, may balidong kontrata iyan at kung may paglabag sa kontrata, puwede tayong maghain ng kaso.

Puwede tayong maghain ng civil case sa ordinaryong korte o sa small claims court kung mababa sa P400,000 ang perang pinag-uusapan.

Kung may tinatawag na estafa, puwedeng mag-file ng criminal case. Kung nagkaroon naman ng paglabag sa Consumer Protection Act, puwede ring mag-file sa ilalim ng nasabing batas.

Ngunit ang kadalasang problema ay ganito, sino ang kakasuhan? Kasi iyong face to face na transaction, kilala mo ang kausap mo. Pero iyong online transaction, hindi mo nga alam kung totoong tao iyan o kung totoo ang pangalan na ibigay sa iyo.

Kahit na magpadala pa ng ID iyan, hindi mo pa rin malalaman kung totoong siya nga ang nasa likod ng website na iyan.

Ang mungkahi ko, i-report natin iyan sa awtoridad, sa cybercrime units ng National Bureau of Investigation, Department of Justice, at ang Philippine National Police. Magpatulong tayo para ma-trace ang may-ari ng website. Maaari ring tayong humingi ng tulong sa Department ng Trade and Industry (DTI).

May kakayahan din ang social media platform owners na tukuyin ang pagkakakilanlan ng may-ari ng account. Responsibilidad nila na tulungan ang mga biktima dahil sila ang nagbigay ng platform sa account nito.

Bago bumili, payo ko ay i-check ang seller, ang kanyang pagkakakilanlan at kung gaano na siya katagal nagbebenta sa online platform kung saan kayo bumibili.

Mabuti ring basahin ang mga review para malaman mo kung maayos ba ang seller o hindi.

Tingnan din ang red flags, gaya ng sobrang baba ng presyo ng produkto at kung hindi puwedeng mag-cash on delivery (COD).

Kapag ako nagpapa-deliver, gusto ko ng COD para ma-check kong maigi ang produkto bago ko ito bayaran. Sa paraang ito, makakatiyak ako na ang darating sa akin ay iyong mismong inorder ko.

-ooo-

Hello po, nag-order po ako ng aquaflask na 2k+ din. Sabi po nila na may warranty ng 1 month if proven fake. Pagdating po ng package, fake na hydroflask dumating. Nag-message po ako tapos nag-reply, tinawanan lang po ako tapos sini-seen lang po ako. Ano pong puwedeng gawin?

Kailangan muna nating malaman kung sino ang puwede nating kasuhan. Batay sa inyong salaysay, mukhang hindi iyan nagbigay ng totoong pangalan. Humingi muna tayo ng tulong sa awtoridad para matukoy ang pagkakakilanlan ng seller. Kapag natukoy na ang totoong identity ng nagbenta, saka pa lang natin siya puwedeng kasuhan.

-ooo-

Sa susunod nating kolum, sasagutin natin ang iba pang mga tanong na nakuha namin ni Atty. Justin ukol sa online selling.

Hanggang sa muli. Tandaan, kay Atty. Chel Diokno ang dehado, liyamado!