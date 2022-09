Meralco lusot sa 8-oras NAIA brownout

Nadiskubre na ng Meralco ang ugat ng 8 oras na brownout sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 3 noong Biyernes.

“Batay sa resulta ng imbestigasyon, walang naging problema sa Meralco facilities at nakumpirmang loadside facility ng terminal ang nagkaisyu,” paliwanag kahapon ni Meralco VP and Head of Corporate Communications Joe Zaldarriaga.

Giit pa ng Meralco maayos ang power distribution facilities nito sa NAIA Terminal 3 at tumatakbo nang tama.

“Minabuti na rin ng Meralco na manatili sa site at mag-assist habang inaayos ng mga airport engineer ang nakitang problema sa kanilang facility,” dagdag ni Zaldarriaga.

Nabatid sa ulat na balik normal na ang operasyon ng ilang airline matapos ang walong oras na aberya sa may 31 flight sa domestic at abroad.