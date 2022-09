Mas relaks na pagsuot ng face mask sa labas malaking tulong sa lahat, ekonomiya

Sa mga darating na araw, pwede na tayong hindi magsuot ng facemask sa mga outdoor na lugar o open spaces.

Ito’y dahil inisyu na ni Pangulong Marcos ang Executive Order (EO) 3 nitong nakaraang Lunes na nagpapahintulot na hindi na tayo magsuot ng face mask sa mga open spaces at sa mga low-risk settings kung tayo ay nabibilang sa mga “low risk” individual, o yung hindi pa mga senior at mga immunocompromised o yung may mga underlying illness.

Lubos tayong nagagalak sa mabilis na aksyon ng ating Pangulo hinggil sa isyu nitong pagsusuot ng facemask. Kung maalala ninyo, nitong unang linggo ng buwang kasalukuyan, eh tayo po ay nag-propose patungkol sa pag-lift ng paggamit ng facemask at mga dapat pang gawin lalo na sa mga lugar na talagang halos zero na o napakababa na ng mga kaso ng Covid-19.

Natutuwa tayo na itong mga mungkahi natin ay kinonsidera ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF) sa pagrekomenda kay Pangulong Marcos na luwagan na ang paggamit ng face mask.

Masaya din po tayo dahil na pati ‘yung ating proposal na bigyan ng leeway ang mga local government units (LGUs) sa pagdedesisyon para sa kanilang nasasakupan ay suportado din ng IATF at inaprub din ni Pangulong Marcos.

Ang inyong lingkod po bilang dating 3-term governor ng CamSur ay talagang makapagsasabing ang mga LGUs talaga ang mas dapat magdesisyon sa kanilang nasasakupan. Dahil ang mga LGU leaders po natin ang mismong nakakakita at personal na nakakaranas kung ano talaga ang sitwasyon sa kanilang lugar. Mas kabisado nila ang kanilang lugar kaya naman mas dapat sila ang may boses kung ano ang dapat ipatupad para sa kanilang mga kababayan.

Kaya nga po sa ating mga LGU officials, ako po ay umaapila sa inyo na to step up to the plate, ika nga, tayo ay tumulong ng lubos sa pagpapatupad ng EO 3, lalo na ngayon na binigyan kayo ng Malacañang na magpasya para sa pagpapatupad ng bagong polisiya sa boluntaryong pagsusuot ng face mask sa mga open at non-crowded outdoor places sa inyong nasasakupan.

Sa gitna po ng direktibang ito, kami ay nakikiayon na dapat pa ring panatilihing mandatory ang pagsusuot ng face mask sa Metro Manila at lahat ng lugar na itinuturing na high-risk. Kung ang isang lugar ay sadyang mataas pa ang hawahan ng Covid-19, dapat pa ring mandatory ang face mask upang maiwasan ang mas lalo pang hawahan.

Sa panig naman po ng iba nating kababayan tulad ng senior citizens, buntis at mga immunocompromised individual, dapat po ay piliin pa rin nila ang pagsusuot ng face mask. Tayo po mismo ang mas nakakakilala sa ating sarili kaya kung alam nating madali tayong magkasakit, aba ay dapat pong boluntaryo pa rin tayong magsuot ng face mask para sa ating kaligtasan. Ang mga buntis ay dapat ikonsidera ang buhay ng sanggol sa kanyang sinapupunan kaya naman dapat pa ring maging maingat tulad din ng mga matatanda na madali nang dapuan ng mga sakit.

Marami po ang naniniwala pati na business sector na ang pagiging boluntaryo sa paggamit ng face mask ay magpapabilis sa recovery ng ekonomiya na pinadapa ng Covid-19. Mas marami tayong mahihikayat na mga dayuhang turista kung magiging mas relaks ang mga ipinatutupad nating health protocols.

Mismong si Tourism Secretary Christina Garcia-Frasco ang nagsabi na magiging mas beneficial ang pagrerelaks natin sa paggamit ng face mask dahil makakasabay na tayo sa iba pang bansa sa ASEAN region, Asia, Europe at North America kaya mas magiging masigla ang ating turismo.

Mahalaga ito dahil ang turismo ang isa sa mga industriya na malakas humatak ng dolyar sa bansa at magbigay ng trabaho sa ating mga kababayan sa mga hotel, resorts, tourist spots at iba pang puntahan ng mga banyagang turista.

Sa pagluluwag pong ito sa paggamit ng face mask, kailangan namang makipagsabayan ang ating mga health authorities at pag-igihin pa ang vaccine rollout lalo na ang booster jabs para po bago matapos ang taon o sa lalong madaling panahon ay maging tuluyang boluntaryo na lamang ang pagsusuot nito sa outdoor at indoor sa buong bansa. Sa ngayon po ay 72 milyong tao ang fully vaccinated pero 18 milyon pa lamang ang nagpapaturok ng booster. Medyo mahaba-haba pa po ang hahabulin ng ating mga health authorities para maabot ang kanilang target.

Ngayon pong naipatupad na ang boluntaryong paggamit ng face mask, dapat naman pong isunod na ikonsidera ang pamimigay ng libreng face mask sa mahihirap nating kababayan lalo na dito sa Metro Manila na kailangan pa rin ang pagsusuot.

Alam nyo po bang sa amin sa CamSur ay ginagamit nila ang mask ng mas matagal para makatipid at maipambili pa nila yung matitipid ng bigas at iba pang kailangan. Ang face mask po kung bibili ng tingi-tingi o paisa-isa ay may presyong P3 hanggang P5. Para sa isang pamilya na may limang miyembro, kailangan ng P15 hanggang P25 kada araw para ipambili ng face mask. Ang perang ito ay puwede nang makabili ng kalahating kilo ng bigas na napakahalaga sa isang mahirap na pamilya.

Malaking tulong po talaga itong EO 3 sa hikahos nating mga kababayan. Nangangahulugan ito ng bawas gastusin. Marahil po para sa ibang nakakaangat sa buhay ay maliit na bagay ang P25 kada araw na gastusin sa face mask pero para po sa maliliit nating kababayan ay malaking tulong ito sa kanilang matitipid sa budget. Dagdag pambili ng pagkain, ika nga.

Tunay ngang maganda itong EO 3 ni Pangulong Marcos at tunay na napapanahon. Pero ang patuloy nating paalala, kailangan pa rin ang patuloy na pag-iingat. Tulungan po natin ang gobyerno, tulungan po natin ang ating sarili. Pag-ingatan ang ating sariling kalusugan at maging responsable para sa ikagagaling at ikaliligtas nating lahat.