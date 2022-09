‘Malacañang’ ni Darryl humakot ng parangal sa Gawad Pilipino

Pinakyaw ng kontrobersyal na pelikulang “Maid in Malacañang” ang mga parangal sa katatapos na Gawad Pilipino 2022 Icon Awards. Ginanap ang awards night nitong Sabado, Setyembre 17.

Nakuha ni Cristine Reyes ang best actress, samantalang best actor naman si Diego Loyzaga.

Best supporting actress sa naturang parangal para sa pagganap din sa “MiM” si Ruffa Gutierrez, habang si Cesar Montano ang nanalong best supporting actor.

Si Elizabeth Oropesa naman na gumanap bilang isa sa mga yaya sa “MiM” ay tumanggap ng Iconic Artist of the Year.

On the production side naman ng naturang pelikula ay wagi si Sen. Imee Marcos ng best producer. Si Direk Darryl Yap ang best director.

Nakuha na lahat ng big awards sa larangan ng pelikula kaya karapat-dapat lang na ang “Maid in Malacañang” ang tumanggap ng best screenplay.

Hindi maikakaila na certified blockbuster at posibleng maging numero unong pelikula ngayong taon ang “Maid in Malacañang”.

Hanggang ngayon ay showing pa rin ang Viva Films-produced movie hindi lang dito sa bansa kundi maging sa abroad.

Alam naman ng lahat na idinidikit ang pelikulang “Katips” sa “MiM”. Matatandaang humakot naman ng pitong parangal ang pelikulang dinirek ni Vince Tañada sa FAMAS 2022.

Iyon naman ay noong hindi pa palabas ang “MiM”. May mga nagsasabi kasi na luto diumano ang panalo ng “Katips” upang lumikha lang ng ingay upang ibangga sa movie ni Direk Yap.

Mariin naman itong itinanggi ng nasabing award-giving body.

Ano kaya ang masasabi ngayon ng FAMAS organization sa recent achievement ng pelikulang tungkol sa mga huling araw ng pamilya Marcos sa Malacañang? (Batuts Lopez)