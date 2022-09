Magdyowa na? Buboy pinakilig ni Faith

Nagkakamabutihan na ba sina Buboy Villar at Faith da Silva?

Ito ang tanong na nagpa-blush kay Buboy at parang nataranta siyang naghanap ng isasagot tungkol sa kanilang ni Faith.

Ayon kay Buboy, naging close daw sila ni Faith dahil sa pagsama nila sa musical-comedy segment ng All-Out Sundays.

Minsan daw niyang inaya itong lumabas pero hindi raw magtugma ang schedules nila. Hanggang sa lumipad na for South Korea si Buboy for Running Man Philippines, hindi na natuloy ang date nila ni Faith.

Noong makabalik na si Buboy pagkaraang ng dalawang buwan, sinorpresa siya ng mga taga-TBATS (The Boobay and Tekla Show) ng isang video mesaage mula kay Faith.

“Hi Buboy. It’s me Faith Da Silva. Hindi ko alam kung na-miss mo ako pero ako… Gusto ko lang mag-congratulate sa’yo sa napaka-exciting na Running Man Philippines. Excited ako na mapanood ‘yon and I’m just here to support you and miss ko na to hang out with you at makasama ka sa trabaho. But now that I’m still here in lock-in, chat chat na lang muna. Welcome back to TBATS!” sey ni Faith sa video na ikinakilig ni Buboy.

Matatawag ni Buboy na single siya dahil naghiwalay na sila ng live-in partner niya at ina ng dalawang anak niyang si Angillyn Gorens noong October 2020. Pero magkaibigan pa rin sila at co-parenting ang arrangement nila sa mga anak nilang sina Vlaz Karollyn at George Michael.

Sa US na naka-base si Angillyn at na-petition na niya ang dalawang anak nila ni Buboy na maging US citizen, (Ruel Mendoza)