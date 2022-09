Lider ng gun for hire nabitag

DUMAYO pa sa Catanauan, Quezon ang mga operatiba ng Cavite Police upang arestuhin ang lider ng Masikat gun for hire group at Top 4 Most Wanted Regional at Provincial Level at Top 2 Municipal Level Sabado ng umaga.

Kinilala ng Silang Police Station ang suspek na si Saturnino Masikat y Novicio, nasa wastong edad, leader ng Masikat gun for hire group.

Hawak ang warrant of arrest na inisyu ni Hon. Gian Enrico Cammayo Navarro ng RTC Br. 133 Tagaytay City Cavite at Hon. Edwin G. Larida ng RTC Br. 18 Tagaytay City Cavite, inaresto si Masikat alas-10:30 kamakalawa ng umaga sa Brgy. San Isidro, Catanauan Quezon.

Ayon sa Silang MPS, nakatanggap sila ng impormasyon na ang suspek ay nagtatago sa Quezon kaya bumiyahe sa lugar ang operatiba ng warrant section ng Silang MPS at RPDEU 4A at nakipag-ugnayan sa Cabanatuan City Police na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspek sa kasong Robbery with Homicide at Murder.

Walang inirekomendang piyansa sa dalawang kaso ng suspek. (Gene Adsuara)