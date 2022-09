Kim napundi, nanutok ng baril sa mga nagvi-videoke

Mabilis palang mag-init ng ulo ng aktres na si Kim Rodriguez kung siya ay pagod sa trabaho. Sa bahay na lang siya nakakatikim ng kapayapaan ng isip.

Kaya kapag nataon na may kasiyahan kunwari sa kapitbahay, at may malakas na videoke, aba’y matakot na kayo kay Kim.

Malamang na labasin kayo nito at tutukan ng baril para hindi na makapambulahaw.

“Nakita niyong pagod at puyat ako kaka-report kay heneral, tas kantahan kayo ng kantahan sa labas — Xandra,” caption ni Kim sa kanyang IG post.

Nakahiga na sa kama ang aktres, at hawak ang isang baril ay nakatutok ito sa mga netizen.

“Prepping for our fight scene,” paglilinaw naman ng aktres.

In character mode nga kasi si Kim sa kanyang role sa “Darna” ng Kapamilya network.

Yes, acting lang po ang post na iyon ni Kim. Malabo itong mangyari sa totoong buhay.

Marami ang makaka-relate sa post na ito ni Kim dahil uso talaga sa Pilipinas ang may videoke kapag may handaan sa isang tahanan. Kesehodang pagkaganda-ganda ng boses ng kumakanta, or boses palaka, ay nakakalikha ito ng noise pollution.

Kaya nga naisabatas na, na kapag alas-10:00 na ng gabi ay bawal na ang mag-videoke. Sa ibang lugar pa nga ay mas maaga pa ang cut-off, or as in bawal talaga ang videoke kung walang soundproof na lugar.

Gumaganap nga si Kim bilang si Xandra, ang sidekick ni General Borgo sa “Darna” TV series na pinagbibidahan ni Jane de Leon.

Bilang paghahanda sa kanyang role ay nag-enrol pa sa isang Muay Thai class si Kim at nag-intermittent fasting upang mas gumanda ang katawan at mahing fit sa mga fight scenes dito.

Sobra rin ang kasiyahan ng aktres na isa na rin siyang Kapamilya at muling nabigyan ng pagkakataon na maipakita ang kanyang galing sa pag-arte. (Batuts Lopez)