Kawawa mga nananalo

Kailangan na talaga yatang mabago ang sistema ng pagninegosyo sa bansa lalo na sa aspetong ang gobyerno ang katransaksiyon ng negosyante na mula sa pribadong sektor.

Napakaraming mga kontrobersiya na kasi tungkol sa pagninegosyo ang iniakyat sa hapag ng mga mambabatas, mapa-Kamara man o mapa-Senado pero sa hinaba-haba ng serye ng pagtatanong sa mga iniimbitahan sa mga pagdinig, sa dulo ay ang negosyante o korporasyon na nakaladkad sa usapin ang kawawa.

Pinakahuli nga ay itong tungkol sa mga laptop na binili ng Department of Education sa pamamagitan ng Department of Budget and Management-Procurement Service (DBM-PS).

Alam na naman ng lahat sa atin ang kahulugan ng salitang negosyo-ang sistema nito ay maglabas ng puhunan ang negosyante at pagulungin ito upang kumita batay sa mga umiiral na sistema o kagustuhan ng mga grupo o ahensiya ng pamahalaan na katransaksiyon.

Kaya nga may mga aspetong diskuwalipikasyon sa mga bidding dahil may mga kasali na hindi tugma sa kagustuhan ng ahensiyang katransaksiyon ang iniaalok na serbisyo o produkto na sa kabilang panig ay binibigyan din naman ng pagkakataon na baguhin para magkaroon pa rin ng tsansa na makalahok.

Pero bakit sa mga imbestigasyon, kadalasang ang mga supplier o mga negosyante ang nadidiin, lalo na ang mga nanalo sa kontrata?

Parang sa bahaging ito lamang lagi natutuon ang atensiyon gayung ang negosyante ay sumunod lamang naman sa kagustuhan ng kanilang katransaksiyon.

Kaya ang nangyayari ay sila ang nalalagay sa gitna ng kontrobersiya lalo na pagdating sa aspetong pinansiyal na kadalasang ang tinutumbok ay overpricing at nawawala na sa eksena ang pinagmulan ng mga detalye na dapat ay sila talaga ang masisi.

Kaya dito sa partikular na usapin sa DepEd, dapat ay makabuo na ang mga mambabatas ng mga klarong patakaran para maging maayos na ang mga susunod na transaksiyon na kapapalooban na naman ng mga supplier o mangangalakal sa pribadong sektor.

Kung dito sa nagaganap na imbestigasyon ay walang mabubuong klarong sistema, aba’y parang mauulit lamang ang mga naunang pangyayari na lalabas na kawawa ang mga nanalong bidder sa proyekto pero ang mga gumawa ng detalye ay pasipol-sipol lamang sa tabi-tabi.

Isang halimbawa dito ay ang Pharmally scandal na ang mga nakulong at lumabas na kahiya-hiya ay ang mga supplier pero ang nasa panig ng gobyerno na kanilang katransaksiyon ay ni hindi man lamang nakanti.

Uulitin ko, walang ibang pakay ang mga negosyante kundi magnegosyo, mapa-pribadong sektor man o mapa-gobyerno ang katransaksiyon at kung ano man ang detalye at nilalaman o uri ng kalakal o serbisyo na kanilang ibibigay o ibinigay ay batay yan sa kagustuhan ng kliyente.

‘Yan ang maliwanag..