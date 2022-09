Jericho huhubaran si Piolo

Magkakaroon ng collaboration concert tour sa USA at Canada ang mga Pinoy hunk actors na sina Piolo Pascual at Jericho Rosales.

Gaganapin ito sa Nobyembre ngayong taon kaya todo promote ang dalawa upang ipabatid ito sa ating mga kababayan abroad.

Ipinaskil na ni Jericho ang teaser poster ng kanilang event at kung ano ang mai-expect ng mga fans abroad dito.

“(Canada+USA flag), we’re coming very, very soon! Singing your favorite songs and tito dancing,” ani Jericho sa kanyang IG post.

Bilang patikim, handa raw hubaran ni Jericho si Papa P sa harap ng audience.

“@piolo_pascual will be taking off his shirt. I’ll do magic tricks. It’s a circus. See you, Pinoys! This is cray cray (frog face emoji),” paanyaya pa ng aktor.

Hindi kasi lingid sa lahat na marunong din kumanta sa Piolo, bonus pa na napapatili talaga ang madla sa kamachohan nito.

Si Jericho naman, noong kanyang prime, ay handa ring maghubad anumang oras basta kinantiyawan ng fans. Mas nag-lie low lang ito nang magpangasawa si Kim Jones.

Narito ang concert dates at venue ng Piolo-Jericho concert tour sa abroad:

Nob. 4: Vancouver, British Columbia

Nob. 5: Calgary, Alberta, Canada

Nob. 12: Houston, Texas

Nob. 13: Sacramento, California

Nob. 18: San Diego, California

Nob. 19: Los Angeles, California

Bukod sa dalawa, umaasa rin ang mga fans na may surprise guest din sa concert. Well, abangan na lang natin sa mga susunod na araw. (Batuts Lopez)