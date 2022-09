Isunod sa e-sabong! PBBM inurot ni Imee na ikandado mga POGO

Inamin ni Senador Imee Marcos na nabanggit na niya sa kapatid na si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr., na ipasara na lamang ang Philippine Offshore Gaming Operators (POGO) dahil sa perwisyong dulot nito sa peace or order ng bansa.

“At sabi ko nga kung hindi natin kaya i-enforce at mukha talagang hindi dahil ilang taon na ‘yan nagkakagulo, lumalala lang ay tigilan na. Sinabi ko talaga yun, alam ko na ayaw nya sa e-sabong, sabi ko pareho rin e, kikita ka nga supposedly maliit pala yung kita. Magulo pa ‘yung bansa,” anang senadora.

Subalit wala pa umanong pinal na desisyon ang Pangulo na dapat nang buwagin ang POGO sa bansa.

“Parang he hasn’t made up his mind pa rin tungkol sa POGO,” ayon kay Marcos.

Naniniwala ang mambabatas na kahit ipasara ang POGO, hindi ito makakaapekto sa relasyon ng China at Pilipinas.

“Bawal sa kanila ‘yang POGO talaga. Ilang beses na silang nagsabi na tigilan na yan. Siyempre hindi sila nakikialam.

Hindi naman sila manghihimasok, dahil alam nila na we have a gambling regime, meron tayong batas na nagsasaad na may PAGCOR, may PCSO, wala silang say kasi batas natin yun,” sabi ni Marcos.

Iginiit din ng senadora na dahil maliit lang ang kinikita ng gobyerno mula sa POGO, mas makabubuting lusawin na lang ito.

Sa panayam sa radyo, bagama’t naging source of income ang POGO, kagaya rin ng e-sabong, hindi umano sapat ang halagang binabayad ng industriya sa nilikhang krimen nito sa bansa.

“Katulad ng e-sabong, okay it’s a source of income, pero hindi sapat ‘yung halagang binabayad sa krimen, sa kidnapping, abduction na naging killing fields na kahit na sabihin pa nilang karamihan ay hindi Pilipino ang biktima,” sabi ni Marcos sa panayam sa DZBB.(Dindo Matining)