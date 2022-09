Ice Seguerra kinilabutan puwet kay Spencer

Pinaalala ng mga taga-The Boobay and Tekla Show kay Ice Seguerra ang pakikipag-loveteam niya noon sa Streetboy dancer-actor na si Spencer Reyes.

Natatawa na lang si Ice nang balikan niya na pinilit siyang makipag-loveteam at si Spencer ang napiling itambal sa kanya noon sa sitcom na Okey Ka, Fairy Ko.

Kuwento ni Ice: “Sinubukan akong bigyan ng loveteam. Okey lang naman sa akin kasi mabait si Spencer at nagkakainitindihan naman kami. Noong magkaroon kami ng movie (Computer Kombat in 1997), kailangan namin mag-promote sa TV. Nag-usap naman kami ni Spencer na hahawakan niya ang kamay ko paglabas namin. Okey lang sa akin ‘yon. So heto na, noong lumabas na kami, bigla akong inakbayan. Alam mo ‘yung kilabot na mula sa puwet mo umakyat hanggang sa batok? Ganun ang pakiramdam! Siyempre, hindi ako natuwa kaya inalis ko ‘yung kamay niya sa balikat ko. Kinabukasan, pinagalitan ako ng mga boss ko!”

Tinatawanan na lang ni Ice ang mga panahon na iyon. Ngayon ay may kanya-kanyang buhay na sila ni Spencer. Kasal na si Ice kay Liza Dino at may sariling pamilya na rin si Spencer.

Inamin ni Ice na paminsan-minsan ay may selosan na nangyayari sa pagitan nila ng kanyang misis na si Liza.

“Sa totoo lang, hindi ako selosong tao pero siguro gano’n talaga kapag maganda ‘yung asawa mo. Tapos alam mo na marami ring poging nakaraan. It’s more of like… kasi friends ko rin naman sila on FB or Instagram so chine-check ko rin every once in a while pero ‘yun lang ‘yon.

Ayon kay Ice, open sila ni Liza sa isa’t isa. Bukas naman daw si Ice sa pakikipagkaibigan sa kanyang mga dating naging karelasyon, pero sa lahat ng kanyang mga naging ex, isa lamang ang binalikan niya at L:iza lang daw iyon. (Ruel Mendoza)